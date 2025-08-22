Maskapai Wajib Pasang Stiker Panas untuk Baterai Cadangan

Photo : YONHAP News

Maskapai penerbangan akan diwajibkan memasang stiker sensitif panas di kompartemen kabin pesawat untuk mencegak kebakaran akibat power bank atau baterai cadangan yang dibawa penumpang.Hal ini diumumkan oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan pada Rabu (27/08). Kebijakan baru terkait "Pengelolaan Keamanan Baterai Cadangan di Dalam Pesawat" akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 September.Stiker sensitif suhu akan ditempelkan di bagian luar kompartemen kabin. Warna stiker akan berubah ketika suhu meningkat. Warna stiker yang berubah akan membuat penumpang dan awak kabin waspada dan mengambil tindakan cepat untuk mencegah kebakaran.Seluruh pesawat milik maskapai nasional diwajibkan membawa sedikitnya dua unit kantong isolasi api (Fire Containment Bag) di dalam kabin.Selain itu, aturan pembatasan jumlah dan kapasitas baterai cadangan tetap diberlakukan. Baterai cadangan berkapasitas hingga 100Wh hanya boleh dibawa maksimal 5 unit, kapasitas 100Wh hingga 160Wh maksimal 2 unit, dan yang melebihi 160Wh tidak diperbolehkan dibawa masuk ke dalam pesawat.Kementerian Pertanahan berencana memperkuat pelatihan awak kabin dalam menangani kebakaran sekaligus terus melakukan sosialisasi dan memberikan panduan terkait pengelolaan baterai cadangan.Layanan penyediaan kantong plastik untuk penyimpanan baterai cadangan saat naik pesawat yang diberlakukan bulan sejak bulan Maret pun akan dihentikan.