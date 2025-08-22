Trump: Negosiasi Dagang dengan Korsel Sudah Tuntas

Photo : KBS News

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menegaskan bahwa Seoul dan Washington telah sepakat untuk tidak mengubah perjanjian dagang kedua negara.Hal itu disampaikan Trump dalam rapat kabinet pada Selasa (26/08), sehari setelah KTT Korea Selatan dan AS digelar.Presiden AS mengatakan bahwa ia mendengar ada 'masalah' dengan Korea Selatan, namun setelah bertemu dengan Presiden Lee Jae Myung, kedua pihak sepakat untuk mempertahankan perjanjian yang sama. Ia menambahkan bahwa Korea Selatan telah menghormati perjanjian tersebut, yang menurutnya adalah hal yang baik.Trump juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan tengah menciptakan lapangan kerja, salah satunya Hyundai yang berkomitmen membuka 14 ribu lapangan kerja baru.Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick juga menegaskan bahwa Dana Keamanan Ekonomi Nasional dibentuk melalui investasi dari Korea Selatan dan Jepang, serta menyebut hal itu sebagai hasil dari penerapan kebijakan tarif.Dengan syarat penurunan tarif, AS akan menerima investasi sebesar 350 miliar dolar dari Korea Selatan dan 550 miliar dolar dari Jepang. Trump menegaskan bahwa dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Amerika.