Karya Terbaru Park Chan-wook jadi Film Pembuka Festival Film Internasional Busan

Tahun ini Festival Film Internasional Busan (BIFF) memasuki peringatan ke-30. Film terbaru dari sutradara ternama asal Korea Selatan, Park Chan-wook, berjudul “No Other Choice,” ditetapkan sebagai film pembuka.Panitia pelaksana mengumumkan hal ini dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (26/08) di Kamar Dagang dan Industri Korea (KCCI) Seoul.Untuk pertama kalinya, festival tahun ini menampilkan 14 film Asia yang bersaing memperebutkan lima penghargaan, termasuk Film Terbaik, Sutradara Terbaik, dan Hadiah Khusus Juri.Maestro asal Italia, Marco Bellocchio untuk pertama kalinya akan hadir di festival Asia melalui program retrospektif khusus. Sementara itu, setelah 15 tahun, aktris Juliette Binoche kembali ke Busan untuk menerima penghormatan dalam sesi penghargaan khusus.Selain Busan Cinema Center, sejumlah lokasi pemutaran tambahan juga akan digunakan untuk menampung program yang diperbanyak, dari 224 film pada tahun lalu, kini menjadi 241 film terpilih.