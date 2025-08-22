Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Presiden Lee Kembali ke Korea Selatan setelah Berkunjung ke Jepang dan AS

Write: 2025-08-27 14:58:27Update: 2025-08-27 15:56:26

Presiden Lee Kembali ke Korea Selatan setelah Berkunjung ke Jepang dan AS

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung kembali ke Korea Selatan setelah mengunjungi Jepang dan Amerika Serikat dari tanggal 23-26 Agustus.

Pesawat kepresidenan yang membawa Lee dan rombongannya lepas landas dari Bandara Internasional Philadelphia pada pukul 21.25 waktu setempat pada Selasa (26/08).

Presiden Lee mengunjungi Jepang pada akhir pekan untuk menghadiri KTT dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba guna membahas kerja sama trilateral dengan AS sebelum berangkat ke Washington pada Minggu (24/08) untuk berkunjung selama tiga hari.

Lee dan Presiden AS Donald Trump mengadakan pertemuan perdana di Gedung Putih pada Senin (25/08) untuk membahas keamanan, perdagangan, dan isu-isu lain seperti kesediaan kedua pemimpin untuk berinteraksi dengan Korea Utara.

Presiden Lee mengakhiri kunjungannya ke AS dengan mengunjungi galangan kapal Korea Selatan di Philadelphia untuk menyoroti komitmen Korea Selatan terhadap kebangkitan industri galangan kapal AS.
