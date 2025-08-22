Jumlah Rumah Tangga Satu Orang di Korsel Tembus 10 Juta Unit

Photo : YONHAP News

Jumlah rumah tangga yang hanya terdiri dari satu orang di Korea Selatan tercatat telah melampaui 10 juta pada akhir tahun lalu.Menurut Laporan Statistik Administrasi 2025 yang dirilis Kementerian Keselamatan dan Administrasi Publik pada Rabu (27/08), total jumlah rumah tangga di Korea Selatan mencapai sekitar 24,11 juta pada akhir tahun lalu. Jumlah tersebut naik sekitar 1 juta dibandingkan dengan tahun 2020.Rumah tangga beranggotakan satu orang mencapai lebih dari 10 juta unit atau menguasai sekitar 42 persen dari keseluruhan rumah tangga.Angka ini meningkat selama empat tahun berturut-turut dengan catatan tahun 2020 hanya melampaui 9 juta rumah tangga. Hal ini menandai semakin kuatnya tren 'generasi hidup sendiri'.Sebaliknya, jumlah rumah tangga dengan empat orang atau lebih menurun dari 4,61 juta menjadi 3,94 juta dalam periode yang sama, menunjukkan jumlah anggota keluarga yang semakin kecil di Korea Selatan.Selain itu, jumlah penduduk terdaftar turun dari 51,83 juta jiwa pada 2020 menjadi 51,22 juta jiwa pada 2024, menandai penurunan selama lima tahun berturut-turut. Namun, laju penurunan populasi tersebut mulai menunjukkan tren perlambatan setelah mencapai titik tertingginya pada 2022.