Dialog Tingkat Tinggi Industri Budaya dan Kreatif APEC Resmi Dibuka di Gyeongju

Photo : YONHAP News

Dialog Tingkat Tinggi APEC mengenai Industri Budaya dan Kreatif 2025 secara resmi dibuka pada Rabu (27/08) di kota Gyeongju, Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan.Dalam sambutan pembukaan, Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan Choi Hwi-young mengatakan bahwa sejak awal pendiriannya, APEC telah menargetkan pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama dan penguatan semangat komunitas.Ia menambahkan bahwa ajang ini merupakan forum pertama yang secara khusus membahas kerja sama di bidang industri budaya dan kreatif, serta akan menjadi momentum penting yang menandai awal dari kemakmuran bersama melalui budaya.Selanjutnya ia menegaskan bahwa perkembangan pesat teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), telah mendorong lonjakan konsumsi konten budaya, menciptakan nilai tambah baru, serta semakin memperkuat dampak positif budaya terhadap perekonomian.Forum ini berlangsung hingga Kamis (28/08) dan para negara anggota dijadwalkan mengadopsi dokumen hasil yang memuat komitmen untuk terus memperkuat kerja sama di bidang industri budaya dan kreatif.