Xi Jinping Diperkirakan Hadiri KTT APEC di Korsel Pada Oktober

Photo : YONHAP News

Mantan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Park Byeong-seug yang berkunjung ke China sebagai ketua utusan khusus Presiden Lee Jae Myung. Ia menyatakan bahwa Presiden China Xi Jinping diperkirakan akan datang ke Korea Selatan pada Oktober mendatang untuk menghadiri KTT APEC di Gyeongju.Ketua delegasi khusus Park dalam jumpa pers di Kedutaan Besar Korea Selatan di Beijing padaSelasa (26/08), memaparkan terkait surat pribadi Presiden Lee yang meminta Presiden Xi untuk menghadiri KTT APEC.Park menyampaikan bahwa Presiden Xi kemungkinan besar akan hadir dalam KTT APEC di Korea Selatan, kecuali jika terjadi situasi luar biasa yang tak terduga.Presiden Xi terakhir kali berkunjung ke Korea Selatan pada Juli 2014, saat pemerintahan Presiden Park Geun-hye.