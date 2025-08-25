Presiden Lee: KTT Korsel-AS Berperan Besar untuk Perdamaian di Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Pertemuan Presiden Lee Jae Myung dengan Presiden Donald Trump dinilai membawa kemajuan penting dalam modernisasi hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat serta proses perdamaian di Semenanjung Korea.Melalui media sosialnya, Presiden Lee menyampaikan harapannya agar kedua negara terus bekerja sama secara erat, memperluas cakupan kolaborasi dan membuka era perdamaian demi generasi mendatang yang aman dan sejahtera.Pertemuan tingkat tinggi tersebut berlangsung dalam suasana bersahabat dan hangat dimana kedua belah pihak membahas secara mendalam berbagai isu, termasuk industri perkapalan, masalah nuklir Korea Utara, serta perdagangan dan tarif.Dalam acara Meja Bundar Bisnis Korea-AS yang digelar setelah pertemuan pemimpin dua negara, Presiden Lee menekankan keunggulan teknologi manufaktur Korea Selatan. Kemudian, ia mengatakan Korea Selatan sudah siap menjadi mitra terbaik dalam kebangkitan manufaktur AS.Presiden Lee juga mengusulkan penguatan kerja sama di bidang industri strategis seperti perkapalan dan energi nuklir, serta industri berteknologi tinggi seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, dan bioteknologi, untuk memperkuat daya saing global serta membangun rantai pasok yang stabil.Selain itu, saat mengunjungi CSIS di Washington D.C., ia membagikan visi diplomasi baru yang berlandaskan pada nilai kebebasan dan demokrasi, serta menegaskan pentingnya kerja sama trilateral Korea Selatan, AS, dan Jepang dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara sekaligus berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran global.Ia menambahkan bahwa untuk merespons tantangan kompleks yang belum pernah terjadi sebelumnya, pemerintah Korea akan menjalankan 'diplomasi praktis berpusat pada kepentingan nasional' dengan tekad untuk mewujudkan potensi tak terbatas di masa depan.