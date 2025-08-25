Kim Jong-un Lakukan Modernisasi Senjata dan Peningkatan Keahlian Prajurit

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengunjungi pangkalan latihan operasi khusus dan menekankan modernisasi senjata penembak jitu serta pelatihan yang menghadapi situasi nyata.Kantor Pusat Berita Korea (KCNA) pada Kamis (28/08) melaporkan bahwa Kim Jong-un mengunjungi pangkalan latihan operasi khusus yang berada di bawah Staf Umum Tentara Rakyat Korea pada 27 Agustus.Kim meninjau senapan penembak jitu baru yang dikembangkan oleh Akademi Ilmu Pertahanan dan menyatakan kepuasannya. Namun ia tetap menekankan perlunya modernisasi persenjataan dan penerapan taktik dan metode tempur inovatif khas Korea Utara.Selain senjata, Kim juga menekankan perlunya penguatan prajurit penembak jitu di medan perang melalui pelatihan untuk menguasai senjata. Seragam kamuflase untuk penembak jitu juga harus diproduksi sesuai dengan kondisi wilayah dan musim.Kim mengisyaratkan rencana pembentukan Pusat Pelatihan Penembak Jitu di bawah Staf Umum. Hal ini dilakukan untuk menegaskan bahwa pasukan operasi khusus harus diperkokoh sebagai kekuatan inti dalam pelaksanaan perang.Sejak mengirim pasukan operasi khusus, termasuk Korps ke-11, untuk membantu Rusia di Ukraina, Kim kerap mengunjungi lokasi latihan unit operasi khusus untuk menekankan modernisasi persenjataan konvensional, latihan tempur nyata, dan peningkatan kemampuan militer.