20 Negara Anggota APEC Sepakat akan Pentingnya Industri Budaya

Photo : YONHAP News

Negara-negara anggota APEC telah sepakat untuk melanjutkan diskusi tentang pentingnya industri budaya.Dalam Dialog Tingkat Tinggi tentang Industri Budaya APEC 2025 yang digelar di Gyeongju, Provinsi Gyeongsang Utara pada 27 Agustus, sejumlah negara anggota mengadopsi pernyataan bersama yang menekankan pentingnya ekonomi industri kreatif budaya serta mendorong inovasi dalam penciptaan dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).Namun, 'pembangunan kerangka kerja sama berkelanjutan berdasarkan penghormatan terhadap keragaman budaya' tidak dimasukkan karena beberapa negara anggota menyatakan keberatan. Sebagai gantinya, negara-negara anggota sepakat untuk terus berkomunikasi dan mendorong pertukaran di bidang industri kreatif budaya.Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea, Choi Hwi-young menjelaskan bahwa pencapaian ini penting karena sektor budaya diangkat menjadi agenda inti kerja sama ekonomi untuk pertama kalinya dalam sejarah APEC. Para peserta juga diperlihatkan secara nyata tentang perluasan konten budaya dan kemampuan industri budaya Korea Selatan.Pertemuan ini dihadiri oleh pejabat tinggi bidang kebijakan budaya dari 20 negara anggota APEC, termasuk Menteri Kebudayaan Indonesia Fachrul Razi.