Kunjungan Presiden Lee ke AS Jadi Landasan untuk Kolaborasi Korsel, AS, dan Jepang

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung telah tiba di Korea Selatan pada dini hari tanggal 28 Agustus setelah menyelesaikan kunjungan 6 hari ke Amerika Serikat dan Jepang. Kunjungan ini dinilai berhasil memperkuat aliansi Korea Selatan dan AS serta membangun dasar koordinasi trilateral Korea Selatan, AS dan Jepang.Menurut analis, Presiden Lee menekankan jalur diplomasi praktisnya yang berfokus pada kerja sama ekonomi dan keamanan sambil menghindari isu-isu sensitif yang berpotensi menimbulkan konflik.Pertemuan tingkat tinggi Korea Selatan dan AS, awalnya sempat diperkirakan menghadapi kendala akibat pernyataan mendadak Presiden Trump. Namun diskusi yang berlangsung pada 25 Agustus berlangsung dengan lancar berkat humor dan pesan positif yang dibawa Presiden Lee. Hal ini juga dinilai berhasil meredam sebagian kontroversi terkait 'jalur pro-China'.Presiden Lee menegaskan bahwa mengingat kebijakan AS yang menahan pengaruh China, Korea Selatan tidak dapat lagi bersikap seperti sebelumnya, yaitu hubungan dengan AS dalam bidang keamanan sementara China dalam bidang ekonomi. Ia menetapkan 'kerja sama Korea Selatan, AS dan Jepang' sebagai pilar utama diplomasi.Meskipun tidak ada pernyataan bersama yang disampaikan ke publik, kunjungan kali ini berhasil menegaskan niat kerja sama ekonomi seperti industri perkapalan, serta menghindari beban biaya keamanan.Kunjungan kali ini membuka kemungkinan kehadiran Presiden Trump pada KTT APEC di Gyeongju bulan Oktober mendatang serta membuka peluang terjadinya pertemuan Korea Utara dan AS.Selain itu, kunjungan ke Jepang juga dinilai berhasil karena menegaskan komitmen perbaikan hubungan kedua negara dengan cara menekankan niat untuk melanjutkan Deklarasi Kim Dae-jung-Obuchi melalui pernyataan pers bersama.