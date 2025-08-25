Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Bank Sentral Korea Pertahankan Suku Bunga Acuan 2,5%

Write: 2025-08-28 11:14:49Update: 2025-08-28 11:18:25

Photo : YONHAP News

Bank Sentral Korea (BOK) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 2,5% dalam  rapat kebijakan moneter keenam tahun ini pada Kamis (28/08).

BOK telah menurunkan suku bungan acuan sebesar 0,25% poin pada Oktober dan November tahun lalu, serta Februari dan Mei tahun ini, kemudian mempertahankannya pada bulan lalu.

Komite Kebijakan Moneter menjelaskan bahwa pihaknya memutuskan untuk mempertahankan suku bunga saat ini karena perlu memantau lebih lanjut pergerakan harga rumah di wilayah metropolitan dan tren utang rumah tangga walaupun pertumbuhan menunjukkan perbaikan yang positif terutama dari sisi konsumsi domestik.

Selain itu, komite menekankan, kebijakan moneter ke depan akan tetap berfokus pada penurunan suku bunga untuk meredam risiko penurunan pertumbuhan. 

Mereka menambahkan bahwa pihaknya akan meninjau secara cermat perubahan kondisi kebijakan domestik dan internasional, serta aliran inflasi dan stabilitas keuangan sebelum mengambil keputusan.

BOK juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 0,9%, naik 0,1% dibanding perkiraan pada Mei sebesar 0,8%.

BOK memproyeksikan bahwa konsumsi domestik akan terus menunjukkan pemulihan yang moderat didorong oleh anggaran tambahan dan peningkatan kepercayaan konsumen, serta ekspor yang diperkirakan akan tetap baik untuk sementara. Namun konsumsi domestik diperkirakan akan melambat secara bertahap seiring meningkatnya dampak pengenaan tarif dari Amerika Serikat.
