Politik

Latihan Gabungan Korsel-AS Berakhir, Sebagian Latihan Ditunda Bulan Depan

Photo : YONHAP News

Latihan Militer Gabungan Ulchi Berakhir, Sebagian Latihan Lapangan Ditunda ke Bulan Depan

Latihan militer gabungan tahunan Korea Selatan bersama Amerika Serikat untuk pertahanan Semenanjung Korea, Ulchi Freedom Shield (UFS), berakhir pada Kamis (28/08). 

Latihan yang dimulai pada 18 Agustus itu dilaksanakan di darat, laut, udara, luar angkasa hingga siber dengan skenario yang mencerminkan ancaman nyata.

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menilai bahwa latihan ini mempersiapkan pertahanan, meningkatkan kemampuan respons aliansi, termasuk operasi gabungan di semua domain.

Selain itu, pemerintah, lembaga sipil dan tim tanggap darurat juga ikut serta meninjau prosedur manajemen krisis dan perlindungan warga sipil. Beberapa negara anggota PBB juga berpartisipasi dan membuktikan sinergitas operasi gabungan multinasional.

Namun beberapa latihan lapangan yang dijadwalkan selama UFS ditunda hingga bulan depan karena gelombang panas dan mempertimbangkan reaksi Korea Utara.

Selama UFS berlangsung, Korea Utara melakukan uji tembak dua jenis rudal ke udara dan pelanggaran Garis Demarkasi Militer (MDL), sambil mengutuk latihan tersebut. 

Namun, pasukan AS di Korea Selatan menegaskan bahwa UFS adalah latihan rutin dan bersifat defensif berdasarkan perjanjian pertahanan bersama antara Korea Selatan dan AS.
