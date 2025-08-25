Kim Jong-un Akan Hadir di Peringatan ke-80 Hari Kemenangan China

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan menghadiri peringatan ke-80 Hari Kemenangan yang akan digelar di Beijing, China pada tanggal 3 September mendatang.Wakil Menteri Luar Negeri China Hong Lei dalam konferensi pers pada Kamis (28/08) menyampaikan 26 kepala negara termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan menghadiri acara tersebut atas undangan Presiden Xi Jinping.Kantor Pusat Berita Korea (KCNA) juga melaporkan bahwa Kim Jong-un akan segera mengunjungi China atas undangan Presiden Xi.Dengan mengundang pemimpin yang bersikap anti-Barat seperti Putin dan Kim Jong-un, China diperkirakan menonjolkan konfrontasi dengan Amerika Serikat.Acara peringatan tersebut diselenggarakan untuk memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Anti-Jepang dan Perang Anti-Fasis, dan akan diadakan parade besar di Lapangan Tiananmen, Beijing. Beredar informasi bahwa senjata baru akan dipamerkan dalam acara tersebut.China juga berencana mengadakan pertemuan bilateral dengan kepala negara peserta utama sebelum dan sesudah acara.Korea Selatan akan mengirim Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik ke acara peringatan itu.