Jumlah Siswa TK hingga SMA Turun 130 Ribu Orang dalam Setahun

Photo : YONHAP News

Jumlah siswa TK, SD, SMP, dan SMA di seluruh Korea Selatan tercatat 5,55 juta orang, turun sekitar 133 ribu orang dalam setahun akibat penurunan angka kelahiran.Sedangkan jumlah siswa multikultural meningkat sekitar 8.300 orang dibanding tahun sebelumnya dan kini mencapai 4% dari total siswa.Menurut hasil survei 'Statistik Dasar Pendidikan 2025' yang diumumkan Kementerian Pendidikan dan Korea Educational Development Institute pada Kamis (28/08), jumlah siswa di seluruh jenjang, TK sampai SMA per 1 April 2025 adalah 5.551.250 orang, turun 2,3% atau 133.495 orang dibanding tahun lalu.Jumlah anak TK dan siswa SD masing-masing turun 17.079 orang dan 149.517 orang. Siswa SMA berkurang 4.859 orang, tapi siswa SMP justru bertambah 37.506 orang.Meskipun jumlah siswa menurun, jumlah sekolah SD, SMP, dan SMA meningkat. Dibanding tahun lalu, SD bertambah 9 sekolah, SMP 20 sekolah, dan SMA 7 sekolah.Menurut pejabat Kementerian Pendidikan, hal ini terjadi karena sekolah baru dibangun di wilayah kota baru dan kompleks perumahan baru di mana jumlah siswa meningkat. Padahal sekolah ditutup atau digabung di daerah yang jumlah penduduknya menurun.Jumlah siswa multikultural terus meningkat. Tahun ini, jumlah siswa multikultural di jenjang SD hingga SMA mencapai 202.208 orang, naik 4,3% atau 8.394 orang dibanding tahun lalu.Persentase siswa multikultural juga naik menjadi 4%, meningkat 0,2% dari 3,8% tahun sebelumnya.