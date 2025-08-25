Ratusan Mahasiswa Asing Ikuti Lomba Pidato Bahasa Korea

Photo : Province of Gyeongsangbuk-do

Kementerian Pendidikan Korea Selatan pada Kamis (28/08) mengumumkan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan Lomba Pidato Bahasa Korea bagi Mahasiswa Asing di Hotel Komodo, Gyeongju pada tanggal 26 Agustus lalu. Acara itu diadakan sebagai bagian dari rangkaian acara peringatan KTT APEC 2025.Acara itu digelar sebagai acara pendamping untuk Simulasi KTT APEC 2025 untuk Mahasiswa yang digelar di Provinsi Gyeongsang Utara, sehubungan dengan berlangsungnya KTT APEC bulan Oktober mendatang.Acara diikuti oleh 13 kontestan mahasiswa asing dan ditonton sekitar 200 mahasiswa asing yang berkuliah di Korea Selatan. Peserta pidato menunjukkan kemampuan berbahasa Korea sekaligus berbagi pengalaman dan latar belakang mengapa memilih menempuh studi di Korea Selatan.13 peserta yang direkomendasikan pemerintah daerah menyampaikan pidato dengan memilih satu dari empat tema, yakni 'impian dan cita-cita masa depan', 'ide promosi unik tentang studi di Korea', 'kisah sukses studi di Korea', serta 'pengalaman paling berkesan selama studi di Korea'.Hasil perlombaan menetapkan satu pemenang utama, dua pemenang terbaik, dan lima pemenang unggulan.Penghargaan utama diraih oleh Enkhtaiwang Sanchir dari Mongolia. Sementara penghargaan terbaik diberikan kepada Toyota Kaho dari Jepang dan Ndagijimana Frank Aime Rodrigue dari Rwanda.