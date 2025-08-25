Produksi Industri, Konsumsi, dan Investasi Naik Bersamaan pada Juli

Photo : YONHAP News

Korea Selatan mengalami peningkatan dalam produksi industri, konsumsi dan investasi pada bulan Juli.Menurut Badan Statistik Korea pada Jumat (29/08), indeks produksi industri nasional mencapai 114,4 pada Juli, naik 0,3 persen dari bulan sebelumnya.Penjualan ritel yang menjadi indikator utama tingkat konsumsi, meningkat sebesar dua setengah persen pada Juli dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini didorong oleh kupon konsumsi yang diterbitkan pemerintah.Angka ini menandai kenaikan terbesar dalam 2 tahun terakhir. Angka pertumbuhan besar terakhir terjadi pada Februari 2023 yang mencatatkan 6,1 persen.Investasi fasilitas juga naik 7,9 persen dari bulan sebelumnya pada Juli, menandai kenaikan pertama dalam lima bulan.Indikator bersamaan komposit, yang mengukur fase saat ini dari siklus bisnis, turun 0,1 poin dari bulan sebelumnya. Sementara Indikator leading komposit, yang memprediksi prospek siklus bisnis, menunjukkan kenaikan 0,5 poin.