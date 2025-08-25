Pemerintah Minta Masukan dari Warga Soal Perjanjian Perdagangan dengan Uni Eropa

Photo : YONHAP News

Pemerintah mengumumkan pada Jumat (29/08) bahwa rancangan teks Perjanjian Perdagangan Digital (DTA) antara Korea Selatan dan Uni Eropa (EU) akan diunggah di situs web supaya publik bisa memberikan masukan.Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi menyatakan bahwa draf teks dituliskan dalam bahasa Inggris dan Korea akan diunggah mulai Jumat hingga 11 September di situs web pemerintah tentang perjanjian perdagangan bebas (www.fta.go.kr)Seoul memulai negosiasi dengan UE, blok ekonomi besar, untuk perjanjian perdagangan digital pada Oktober 2023 dan mengadakan tujuh putaran pembicaraan resmi sebelum mencapai kesepakatan pada Maret 2025.Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa DTA diharapkan dapat meningkatkan perdagangan digital antara kedua pihak, memfasilitasi kegiatan bisnis terkait, dan menyediakan lingkungan yang aman bagi konsumen dan perusahaan melalui langkah-langkah seperti perlindungan konsumen online dan regulasi spam.Kementerian berencana untuk meninjau masukan publik atas perjanjian tersebut bersama dengan lembaga terkait dan ahli, menyempurnakan draf Korea, dan melanjutkan prosedur domestik untuk penandatanganan resmi.