Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Antar-Korea

Kim Jong-un Pertama Kali Muncul di Panggung Multilateral di Peringatan Hari Kemenangan China

Write: 2025-08-29 11:00:28Update: 2025-08-29 11:10:12

Kim Jong-un Pertama Kali Muncul di Panggung Multilateral di Peringatan Hari Kemenangan China

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan menghadiri peringatan Hari Kemenangan China pada tanggal 3 September.  Ini akan menjadi kemunculan perdana pemimpin Kim di panggung multilateral sejak ia berkuasa.

Sejauh ini, Kim Jong-un sudah beberapa kali bertemu pimpinan Amerika Serikat, China, dan Rusia, namun belum pernah tampil di forum multilateral.

Kunjungan Kim ke China kali ini dinilai sebagai langkah yang tidak biasa. Media resmi Korea Utara, seperti surat kabar Rodong Sinmun dan Radio Pusat Korea pun mengabarkan jadwal kegiatan Kim kepada masyarakat pada Jumat (29/08).

Keputusan mendadak Pemimpin Kim untuk menghadiri acara itu layak disoroti. Karena langkah ini diambil setelah hubungan dengan Beijing sempat merenggang di tengah semakin eratnya hubungan Pyongyang dan Moskow. 

Dalam situasi menuju tahap akhir perang Rusia dan Ukraina, rezim Pyongyang tampaknya ingin menjadikan momentum ini sebagai titik balik untuk memulihkan hubungan dengan Beijing, di tengah kedekatan dengan Moskow yang diperkirakan mulai melemah.

Ada pula analisis yang menyebut, dengan memperkuat aliansi bersama China saat Korea Selatan dan AS menyampaikan niat berdialog, Pyongyang berusaha menempatkan diri pada posisi yang lebih menguntungkan dalam perundingan dengan Washington.

Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Korea Selatan Kang Hoon-sik menyebut pemerintah sudah mengetahui rencana kunjungan Kim ke China sebelumnya. Hal itu ikut memengaruhi KTT Korea Selatan dan AS baru-baru ini. Aliansi Korea Utara dan China menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembahasan kedua negara. 

Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Woo Won-sik akan menghadiri parade militer peringatan Hari Kemangan di China. Ada kemungkinan ia bertemu langsung Pemimpin Kim di ajang tersebut.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >