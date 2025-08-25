Presiden Lee Berkomitmen Jaga Kepentingan Nasional dan Perluas Kerja Sama

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menyatakan akan menjaga kepentingan nasional, dengan berlandaskan kepercayaan yang terbangun setelah kunjungannya ke Amerika Serikat dan Jepang.Lee menyampaikan komitmen itu dalam sambutan pembukaan rapat kabinet pada Jumat (29/08). Ia menekankan kunjungannya ke kedua negara dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan masyarakat.Lee juga menyampaikan terima kasih kepada para pemimpin bisnis dan jurnalis yang mendukung kunjungannya dengan semangat 'Tim Korea'. Selanjutnya ia menekankan perlunya dukungan lintas partai untuk menjaga hasil kunjungannya. Ia berharap tidak ada perbedaan besar terkait urusan diplomatik maupun kepentingan nasional.Presiden menambahkan bahwa ia berencana segera bertemu dengan para pemimpin partai berkuasa maupun oposisi, untuk menjelaskan hasil kunjungannya dan membahas cara-cara memperkuat kerja sama. Ia juga akan terus memperluas kerja sama dengan negara-negara tetangga lainnya.