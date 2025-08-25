Jaksa Khusus Menuntut Mantan Ibu Negara atas Tuduhan Korupsi

Photo : YONHAP News

Tim Jaksa Khusus Min Joong-ki telah menuntut mantan ibu negara Kim Keon-hee atas beberapa tuduhan terkait dugaan korupsi.Pada Jumat (29/08), tim Min mengumumkan bahwa mereka menuntut Kim atas tuduhan melanggar Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Dana Politik, dan undang-undang yang menetapkan hukuman lebih berat untuk kejahatan serius, seperti suap.Penuntutan ini dilakukan 59 hari setelah tim Min memulai penyelidikan terhadap serangkaian tuduhan terhadap Kim pada 2 Juli.Ini merupakan kali pertama dalam sejarah Korea Selatan seorang mantan ibu negara dituntut saat berada dalam tahanan, dan juga kali pertama pasangan presiden menghadapi persidangan saat keduanya berada dalam tahanan.Mantan Presiden Yoon Suk Yeol dan Kim diduga telah menggunakan pengaruh yang tidak semestinya terhadap Partai Kekuatan Rakyat untuk menominasikan calon pilihan mereka dalam pemilihan umum tambahan pada 2022 sebagai imbalan atas penerimaan jajak pendapat gratis dari seorang broker kekuasaan yang mengklaim dirinya sendiri sebelum pemilihan presiden.Kim juga dituduh menyediakan dana untuk skema manipulasi saham dari 2009 hingga 2012 dan menerima hadiah mewah dari Gereja Unifikasi melalui seorang dukun sebagai imbalan atas bantuan bisnis pada 2022.