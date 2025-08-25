Photo : YONHAP News

Pemutaran perdana film "No Other Choice" karya sutradara Park Chan-wook, yang masuk nominasi kompetisi utama Golden Lion dalam Festival Film Internasional Venesia, akan berlangsung pada Sabtu (30/08).Sebanyak 21 film diundang dalam kompetisi utama untuk memperebutkan penghargaan tertinggi Golden Lion.Dari Korea Selatan, satu-satunya yang masuk kompetisi adalah film karya sutradara Park Chan-wook "No Other Choice". Ini menjadi undangan pertamanya ke kompetisi Festival Film Venesia dalam 20 tahun, sejak karyanya "Sympathy for Lady Vengeance" pada 2005.Film No Other Choice merupakan adaptasi dari novel The Ax karya Donald E. Westlake.Cerita film ini berfokus pada Man-soo yang diperankan aktor Lee Byung-hun, seorang pekerja yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Dalam tekanan hidup dan tanggung jawab terhadap keluarganya, ia mengambil keputusan ekstrem untuk menyingkirkan pesaingnya dalam mencari kerja.Festival Film Internasional Venesia edisi ke-82 berlangsung selama 11 hari pada 27 Agustus-6 September 2025.