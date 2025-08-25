Lee dan Trump Berpeluang Bertemu dalam Sidang PBB September

Photo : YONHAP News

Gedung Putih secara resmi mengumumkan bahwa Presiden AS Donald Trump akan menyampaikan pidado pada Sidang Umum PBB di New York pada tanggal 23 September mendatang.Dalam pidatonya, Presiden Trump diperkirakan akan memaparkan visi kebijakan utamanya, termasuk di bidang ekonomi dan diplomasi.Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung kemungkinan besar akan menghadiri Sidang Umum PBB kali ini, mengingat Korea Selatan menjabat sebagai ketua Dewan Keamanan PBB pada bulan September sebagai anggota tidak tetap.Jika kedua pemimpin kembali bertemu di New York, pembahasan tambahan bisa mencakup isu tarif perdagangan, penempatan pasukan AS di Korea Selatan dalam keadaan darurat, serta biaya pertahanan bagi pasukan Amerika di Korea Selatan.Pidato Trump di Sidang Umum PBB kali ini akan menjadi yang kelima. Sebelumnya pada masa jabatan pertamanya, ia sudah empat kali berpidato di forum tersebut.