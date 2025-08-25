Misi Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon Perpanjang Hingga Akhir 2026

Photo : YONHAP News

Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), yang telah bertugas sejak 1978, akan mengakhiri misinya pada akhir tahun depan.Menurut sejumlah media internasional, termasuk AP, Dewan Keamanan PBB pada Kamis (28/08) waktu New York, melakukan pemungutan suara untuk memperpanjang kehadiran pasukan penjaga perdamaian, UNIFIL, di Lebanon selama setahun dan mengesahkannya dengan suara bulat.Dengan keputusan ini, keberadaan pasukan perdamaian diperpanjang setahun hingga akhir 2026, sebelum ditarik secara bertahap dalam periode tersebut.UNIFIL, dibentuk pada 1978, melakukan tugas patroli di perbatasan selatan Lebanon dengan Israel untuk memisahkan pasukan Israel dan Lebanon.Sebelumnya, draf usulan Prancis meminta agar mandat UNIFIL diperpanjang satu tahun, dari yang berakhir pada 31 Agustus tahun ini hingga 31 Agustus 2026. Dewan Keamanan PBB telah membahas isu ini dalam pertemuan tertutup pada 18 Agustus lalu.Tugas UNIFIL akan diserahkan kepada Pemerintah Lebanon, sebagai satu-satunya otoritas penjamin keamanan di Lebanon selatan.Saat ini, sekitar 10 ribu personel dari lebih 50 negara terlibat dalam UNIFIL, termasuk unit pasukan Dongmyeong dari Korea Selatan yang sejak 2007 menjalankan misi penjaga perdamaian, seperti menekan aktivitas kelompok bersenjata dan mencegah penyelundupan senjata ilegal.