Lebih Dari 10 Juta Wisatawan Asing Kunjungi Korsel Sepanjang Januari Hingga Juli

Photo : YONHAP News

Jumlah wisatawan mancanegara ke Korea Selatan untuk bulan Juli naik 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara kumulatif, kunjungan sepanjang Januari hingga Juli sudah melampaui 10 juta orang.Menurut Organisasi Pariwisata Korea (KTO) pada Jumat (29/08), jumlah wisatawan asing bulan lalu tercatat lebih dari 1,73 juta orang, naik 23,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka itu juga melonjak 119,7 persen dibanding periode yang sama tahun 2019 sebelum merebaknya pandemi COVID-19.Wisatawan asal China menyumbang 34,7 persen, disusul Jepang sebanyak 17,3 persen, dan Taiwan 11,5 persen.Jumlah wisatawan mancanegara yang melakukan perjalanan ke Korea Selatan dalam waktu Januari-Juli mencapai 10,06 juta orang, naik 15,9 persen dibanding tahun lalu. Angka ini sudah kembali ke level sebelum pandemi, atau 106,8 persen lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2019.Sementara itu, lebih dari 2,43 juta warga Korea Selatan bepergian ke luar negeri bulan lalu. Angka ini turun 2,7 persen dibanding bulan yang sama tahun lalu. Total jumlah perjalanan sepanjang Januari hingga Juli tercatat 17 juta orang.