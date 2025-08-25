Survei Gallup: 58% Masyarakat Menilai Pertemuan Korsel dengan AS dan Jepang Positif

Photo : YONHAP News

Tingkat kepuasan terhadap Presiden Lee Jae Myung naik mendekati 60 persen. Survei dilakukan Gallup Korea pada 26-28 Agustus terhadap seribu responden yang berusia 18 tahun keatas diseluruh negeri.Dari hasil jajak pendapat, 58 persen responden menjawab bahwa KTT Korea Selatan dan Amerika Serikat memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.Sementara sebanyak 23 persen responden menilai kinerja presiden dalam serangkaian pertemuan puncak cenderung negatif, sementara 11 persen menyatakan tidak tahu.Dalam survei yang sama, Gallup Korea menyebut tingkat kesukaan pada Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mencapai 27 persen, tertinggi diantara para pemimpin negara tetangga. Namun tingkat ketidaksukaan terhadap Ishiba juga tinggi, yaitu mencapai 51 persen.Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperoleh tingkat kesukaan sebesar 24 persen dan 67 persen responden menyatakan tidak suka.Sementara itu, dukungan positif terhadap presiden naik tiga poin persentase dari pekan sebelumnya. Kini, 59 persen responden menilai Presiden Lee mengelola urusan negara dengan baik. Alasan utama penilaian positif adalah diplomasi, sebagaimana disebut oleh 21 persen responden.Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95%, dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen.​