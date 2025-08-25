Kim Jong-un Dijadwalkan Hadiri Parade Militer China, Berangkat dengan Kereta Khusus pada Senin Ini

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dijadwalkan berangkat ke Beijing pada Senin (01/09) untuk menghadiri parade militer China yang menandai 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.Kim diperkirakan akan menggunakan kereta khusus pribadinya untuk perjalanan ke Beijing guna menghadiri parade militer berskala besar yang akan digelar di Lapangan Tiananmen pada Rabu (03/09).Dalam kunjungan terakhirnya ke China pada tahun 2019, Kim juga menempuh perjalanan dengan kereta melalui Dandong, kota perbatasan China dengan Korea Utara, untuk mencapai Beijing.Kim diperkirakan kembali memilih perjalanan dengan kereta mengingat ia tidak menggunakan pesawat pribadinya, Chammae-1 untuk perjalanan jarak jauh dalam beberapa tahun terakhir serta adanya peningkatan pengamanan di sekitar Dandong.Perjalanan dari Pyongyang ke Beijing biasanya memakan waktu antara 20 hingga 24 jam. Dengan jadwal menghadiri parade pada Rabu, Kim diperkirakan berangkat dari Pyongyang pada Senin dan melewati Dandong pada larut malam.