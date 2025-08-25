Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Antar-Korea

Kim Jong-un Tinjau Lini Produksi Rudal Baru di Korut Jelang Kunjungan ke China

Write: 2025-09-01 09:43:11Update: 2025-09-01 10:58:46

Kim Jong-un Tinjau Lini Produksi Rudal Baru di Korut Jelang Kunjungan ke China

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dilaporkan meninjau lini produksi rudal baru serta proses otomatisasi pembuatan rudal.

Kantor Pusat Berita Korea (KCNA) milik Korea Utara pada Senin (01/09) melaporkan bahwa Kim sehari sebelumnya mengunjungi sebuah perusahaan persenjataan besar untuk menilai kemampuan negara memproduksi rudal.

Tanpa menyebutkan lokasi, KCNA menyampaikan Kim memuji Partai Buruh Korea (PBK) karena berhasil melaksanakan rencana tahun ini untuk memperluas kapasitas produksi rudal sekaligus memenuhi kebutuhan jangka panjang pasukan rudal negara itu.

Kim juga menegaskan bahwa proses produksi yang dimodernisasi akan dengan cepat memperkuat kemampuan produksi rudal serta kesiapan tempur unit-unit rudal utama.

Kunjungan Kim ke lini produksi rudal ini dilakukan menjelang perjalanannya ke Beijing untuk menghadiri parade militer besar-besaran memperingati 80 tahun kemenangan China atas Jepang pada akhir Perang Dunia II.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >