Kim Jong-un Tinjau Lini Produksi Rudal Baru di Korut Jelang Kunjungan ke China

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dilaporkan meninjau lini produksi rudal baru serta proses otomatisasi pembuatan rudal.Kantor Pusat Berita Korea (KCNA) milik Korea Utara pada Senin (01/09) melaporkan bahwa Kim sehari sebelumnya mengunjungi sebuah perusahaan persenjataan besar untuk menilai kemampuan negara memproduksi rudal.Tanpa menyebutkan lokasi, KCNA menyampaikan Kim memuji Partai Buruh Korea (PBK) karena berhasil melaksanakan rencana tahun ini untuk memperluas kapasitas produksi rudal sekaligus memenuhi kebutuhan jangka panjang pasukan rudal negara itu.Kim juga menegaskan bahwa proses produksi yang dimodernisasi akan dengan cepat memperkuat kemampuan produksi rudal serta kesiapan tempur unit-unit rudal utama.Kunjungan Kim ke lini produksi rudal ini dilakukan menjelang perjalanannya ke Beijing untuk menghadiri parade militer besar-besaran memperingati 80 tahun kemenangan China atas Jepang pada akhir Perang Dunia II.