Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Internasional

Korsel Pimpin Dewan Keamanan PBB Sepanjang September 2025

Write: 2025-09-01 10:04:05Update: 2025-09-01 10:59:16

Korsel Pimpin Dewan Keamanan PBB Sepanjang September 2025

Photo : YONHAP News

Korea Selatan yang saat ini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akan memegang jabatan presidensi dewan tersebut sepanjang September.

Menurut markas besar PBB pada Minggu (31/08), Korea Selatan akan secara resmi memulai masa presidensinya pada Selasa pagi (02/09) dengan memimpin konsultasi informal untuk mengadopsi agenda Dewan Keamanan bulan September.

Dewan Keamanan merupakan badan utama PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, yang terdiri dari 15 negara anggota.

Setiap anggota bergiliran memegang jabatan presiden selama satu bulan berdasarkan urutan alfabet nama negara.

Korea Selatan saat ini menjabat sebagai anggota terpilih Dewan Keamanan PBB untuk periode 2024–2025, dan ini menjadi kali pertama Korea Selatan memegang presidensi sejak Juni 2024.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >