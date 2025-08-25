Korsel Pimpin Dewan Keamanan PBB Sepanjang September 2025

Photo : YONHAP News

Korea Selatan yang saat ini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akan memegang jabatan presidensi dewan tersebut sepanjang September.Menurut markas besar PBB pada Minggu (31/08), Korea Selatan akan secara resmi memulai masa presidensinya pada Selasa pagi (02/09) dengan memimpin konsultasi informal untuk mengadopsi agenda Dewan Keamanan bulan September.Dewan Keamanan merupakan badan utama PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, yang terdiri dari 15 negara anggota.Setiap anggota bergiliran memegang jabatan presiden selama satu bulan berdasarkan urutan alfabet nama negara.Korea Selatan saat ini menjabat sebagai anggota terpilih Dewan Keamanan PBB untuk periode 2024–2025, dan ini menjadi kali pertama Korea Selatan memegang presidensi sejak Juni 2024.