Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Domestik

Peringatan Hujan Deras, 29 Aliran Sungai di Seoul Ditutup Sementara

Write: 2025-09-01 10:11:36Update: 2025-09-01 11:00:44

Peringatan Hujan Deras, 29 Aliran Sungai di Seoul Ditutup Sementara

Photo : YONHAP News

Otoritas menutup akses ke 29 aliran sungai di Seoul pada Senin (01/09) pagi setelah peringatan hujan lebat dikeluarkan untuk seluruh kota.

Pemerintah Kota Seoul menyatakan tetap mempertahankan status tanggap darurat Level Satu sejak pukul 04.10 waktu setempat, dengan mengerahkan 355 pejabat kota serta 3.110 orang pejabat dari 25 distrik untuk merespons hujan deras.

Kota Seoul juga meningkatkan pemantauan CCTV di 100 jalur bawah tanah dan menempatkan personel di lokasi untuk menjaga kendali.

Berdasarkan data pemerintah kota hingga pukul 07.00, distrik Geumcheon mencatat curah hujan tertinggi yakni 41,5 milimeter, sementara Distrik Dobong mencatat curah hujan terendah dengan 12 milimeter.

Badan Meteorologi Korea menyebut awan hujan lebat masih bergerak dari Laut Barat dan memprakirakan hujan turun secara acak hingga Senin malam.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >