Peringatan Hujan Deras, 29 Aliran Sungai di Seoul Ditutup Sementara

Otoritas menutup akses ke 29 aliran sungai di Seoul pada Senin (01/09) pagi setelah peringatan hujan lebat dikeluarkan untuk seluruh kota.Pemerintah Kota Seoul menyatakan tetap mempertahankan status tanggap darurat Level Satu sejak pukul 04.10 waktu setempat, dengan mengerahkan 355 pejabat kota serta 3.110 orang pejabat dari 25 distrik untuk merespons hujan deras.Kota Seoul juga meningkatkan pemantauan CCTV di 100 jalur bawah tanah dan menempatkan personel di lokasi untuk menjaga kendali.Berdasarkan data pemerintah kota hingga pukul 07.00, distrik Geumcheon mencatat curah hujan tertinggi yakni 41,5 milimeter, sementara Distrik Dobong mencatat curah hujan terendah dengan 12 milimeter.Badan Meteorologi Korea menyebut awan hujan lebat masih bergerak dari Laut Barat dan memprakirakan hujan turun secara acak hingga Senin malam.