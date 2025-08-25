Ekspor Korea Selatan Naik 1,3% pada Agustus

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan meningkat untuk tiga bulan berturut-turut pada Agustus.Menurut Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan pada Senin 1 September, ekspor bulan lalu mencapai 58,4 miliar dolar AS, naik 1,3% dibandingkan tahun sebelumnya.Ekspor semikonduktor, yang menjadi komoditas ekspor utama, melonjak 27,1% secara tahunan menjadi rekor 15,1 miliar dolar AS pada Agustus.Ekspor mobil juga naik 8,6% secara tahunan menjadi 5,5 miliar dolar AS pada bulan lalu, angka tertinggi untuk bulan Agustus.Pengiriman mobil meningkat selama tiga bulan berturut-turut meskipun terjadi penurunan ekspor ke Amerika Serikat akibat tarif.Ekspor keseluruhan ke Amerika Serikat turun 12% secara tahunan pada Agustus akibat tarif baru yang diterapkan, sementara pengiriman ke China turun 2,9%.Impor turun 4% secara tahunan menjadi 51,8 miliar dolar AS, menghasilkan surplus perdagangan sebesar 6,51 miliar dolar AS.