Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

Ekspor Korea Selatan Naik 1,3% pada Agustus

Write: 2025-09-01 13:58:57Update: 2025-09-01 15:29:32

Ekspor Korea Selatan Naik 1,3% pada Agustus

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan meningkat untuk tiga bulan berturut-turut pada Agustus.

Menurut Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan pada Senin 1 September, ekspor bulan lalu mencapai 58,4 miliar dolar AS, naik 1,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekspor semikonduktor, yang menjadi komoditas ekspor utama, melonjak 27,1% secara tahunan menjadi rekor 15,1 miliar dolar AS pada Agustus.

Ekspor mobil juga naik 8,6% secara tahunan menjadi 5,5 miliar dolar AS pada bulan lalu, angka tertinggi untuk bulan Agustus.

Pengiriman mobil meningkat selama tiga bulan berturut-turut meskipun terjadi penurunan ekspor ke Amerika Serikat akibat tarif. 

Ekspor keseluruhan ke Amerika Serikat turun 12% secara tahunan pada Agustus akibat tarif baru yang diterapkan, sementara pengiriman ke China turun 2,9%.

Impor turun 4% secara tahunan menjadi 51,8 miliar dolar AS, menghasilkan surplus perdagangan sebesar 6,51 miliar dolar AS.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >