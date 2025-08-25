Atlet Ganda Putra Korsel Menang Kejuaraan Dunia BWF 2025

Photo : YONHAP News

Pasangan bulu tangkis putra Korea Selatan meraih kemenangan di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2025.Kim Won-ho dan Seo Seung-jae menaklukkan pasangan China Chen Bo Yang dan Liu Yi dengan skor 2-0 di final ganda putra BWF 2025 yang digelar di Adidas Arena, Paris Prancis pada Senin (01/09).Pasangan Kim dan Seo berhasil merebut empat pertandingan utama di dunia termasuk Malaysia Open 2025, English Open 2025, Indonesia Open 2025, dan lainnya.Mereka kembali muncul sebagai pasangan ganda sejak bulan Januari lalu untuk pertama kali dalam 7 tahun, serta berhasil menduduki urutan puncak nomor ganda putra dalam tujuh bulan.