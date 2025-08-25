Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Dokter Residen dan Magang Kembali ke Rumah Sakit, Jadwal Pelatihan Segera Diatur

Write: 2025-09-01 15:12:06Update: 2025-09-01 15:30:07

Photo : YONHAP News

Para dokter magang dan residen yang mengundurkan diri dari rumah sakit sebagai protes atas penambahan kuota mahasiswa kedokteran kembali ke rumah sakit masing-masing pada hari Senin (01/09).

Para dokter magang dan residen kembali terpilih untuk mengumpulkan dokter residen di rumah sakit untuk semester kedua tahun ini. 

Jumlah dokter magang dan residen yang kembali ke rumah sakit belum diumumkan, namun dikonfirmasi 70-80% dokter residen dari lima rumah sakit utama telah kembali bekerja. 

Namun, jumlah dokter magang dan residen yang kembali di wilayah non-metropolitan Seoul hanya mencapai 50-60%.

Setelah para dokter kembali, pelatihan medis untuk dokter magang dan residen akan diatur sehingga bisa langsung terlaksana.

Pemerintah tengah melakukan uji coba pengurangan jam kerja dokter magang dan residen, sehingga waktu kerja harian sampai 20 jam dari yang sebelumnya 36 jam, dan waktu kerja seminggu dikurangi sampai 72 jam dari sebelumnya 80 jam.

Jumlah dokter magang dan residen di bidang medis yang dibutuhkan termasuk layanan darurat medis tidak banyak dibandingkan layanan medis lainnya.
