Ketua Dewan Pendidikan Nasional Lee Bae-yong Undur Diri dari Jabatan

Photo : YONHAP News

Ketua Dewan Pendidikan Nasional Lee Bae-yong yang diduga memberikan kura-kura emas kepada mantan ibu negara Kim Keon-hee mengundurkan diri dari jabatannya pada hari Senin(01/09).Ia mengundurkan diri setelah tim jaksa khusus Min Joong-ki melakukan investigasi yang dimulai dari tanggal 28 Agustus untuk menyelidiki kasus Kim Keon-hee.Penyelidikan dilakukan karena ketua Lee diduga menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Nasional atas imbalan pemberian kura-kura emas kepada Kim Keon-hee. Ketua Lee meminta maaf atas kasus yang melibatkan dirinya dan akan menjelaskan tuduhan terkait dalam proses investigasi.Sementara, rancangan kesepakatan untuk menangkap anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Kweon Seong-dong yang diduga menerima dana politik ilegal masih belum ditangani di Kementerian Kehakiman.Setelah rancangan proses dan mendapat izin dari Presiden Lee Jae Myung, laporan tersebut diserahkan ke parlemen untuk dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara yang digelar di sidang paripurna tanggal 10 September akan memutuskan untuk menangkap Kweon.Kwon diduga menerima dana politik ilegal senilai 100 juta won dari seorang pejabat Gereja Unifikasi, Yoon Young-ho pada tahun 2022 lalu, dan memberitahukan informasi penyelidikan terkait perundingan di luar negeri oleh pimpinan Gereja Unifikasi, Han Hak-ja.Tim jaksa khusus meminta surat perintah penahanan, satu hari setelah pihaknya menyelidiki Kweon pada tanggal 27 Agustus lalu.Namun, Kweon dan Han menyangkal tuduhan terhadap mereka.