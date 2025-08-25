Gerhana Bulan Total Terjadi Tanggal 8 September

Photo : YONHAP News

Gerhana bulan total kembali terjadi pada tanggal 8 September mendatang setelah terakhir kali terjadi pada 3 tahun lalu. Gerhana bulan total merupakan peristiwa saat bayangan bumi menutupi seluruh sisi bulan yang menghadap ke bumi.Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI) menyatakan bahwa gerhana bulan parsial terjadi pada pukul 01.26 dan kemudian gerhana bulan total berlanjut pada pukul 02.30.Gerhana bulan total terjadi sempurna pada pukul 03.11 ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, serta seluruh proses gerhana bulan berakhir pada pukul 05.56.Museum Sains Nasional Gwacheon akan menggelar acara observasi khusus mulai 7 September pukul 23.00 hingga tanggal 8 September pukul 04.00. Untuk menyaksikan fenomena ini, Museum Sains Nasional Gwangju melaksanakan kamp keluarga untuk gerhana bulan total.Gerhana bulan kali ini dapat disaksikan di wilayah Asia, Rusia, Australia, Samudra India, Afrika, dan Eropa.Gerhana bulan total yang disaksikan di Korea Selatan merupakan pertama kali setelah tanggal 8 November tahun 2022 lalu. Gerhana bulan total berikutnya dijadwalkan terjadi pada tanggal 3 Maret tahun 2026.