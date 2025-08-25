Kemenhan Mengangkat Tujuh Pejabat Tinggi Militer Baru

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengangkat tujuh orang pejabat tingkat tinggi militer pada Senin (01/09).Letnan Jenderal Angkatan Udara Korea Selatan, Jin Young-seung diangkat sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS). Komandan Strategi Misil Korea Selatan, Kim Gyu-ha ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan.Laksamana Madya Angkatan Laut Gang Dong-gil dan Marsekal Udara Angkatan Udara Son Seok-Rak masing-masing diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara.Letnan Jenderal Kim Sung-min diangkat sebagai Wakil Komandan Komando Pasukan Gabungan (CFC), serta Letnan Jenderal Joo Seong-woon dan Letnan Jenderal Kim Ho-bok masing-masing menjabat sebagai Komandan Komando Operasi Darat dan Komandan Komando Operasi Kedua.Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) Jin Young-seung menunggu jadwal sidang kelayakan dan kepatutan parlemen. Sementara, enam orang pejabat tinggi militer tersebut langsung ditunjuk oleh Presiden Lee Jae Myung melalui keputusan sidang kabinet pada hari Selasa (02/09).Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan kemampuan dan profesionalisme para pejabat tinggi militer agar mereka menjalani tugas mereka berbasis kesetiaan terhadap negara dan masyarakat, serta juga mereformasi bidang pertahanan.Kementerian tersebut juga menjelaskan bahwa pihaknya melakukan perombakan besar kali ini untuk memilih komandan yang memiliki kemampuan operasi militer yang unggul dan kepercayaan pada pasukan.