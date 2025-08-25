Kim Jong-un Telah Sebrangi Perbatasan ke China dengan Kereta Khusus untuk Hadiri Parade Militer

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dilaporkan menyeberang ke China dengan kereta khususnya pada Selasa (02/09) dini hari untuk menghadiri parade militer besar memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.Surat kabar resmi Korea Utara, Rodong Sinmun pada Selasa memberitakan bahwa Kim berangkat dari Pyongyang menuju China dengan kereta khusus pada Senin (01/09) dan menyeberang ke China pada Selasa pagi.Laporan itu menyebut Kim didampingi pejabat senior Partai Buruh Korea dan pejabat pemerintah, termasuk Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui, namun tidak menyebutkan apakah istrinya atau putrinya, Ju-ae ikut dalam perjalanan tersebut.Hal ini tergolong tidak biasa karena Korea Utara jarang mengumumkan perjalanan luar negeri pemimpinnya segera setelah keberangkatan.Sementara itu, Kim diperkirakan akan tiba di Beijing pada hari Selasa.Ia akan bergabung dengan Presiden China, Xi Jinping, Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan para pemimpin dunia lainnya untuk menghadiri parade militer bergengsi di Lapangan Tiananmen, Beijing, pada Rabu (03/09) keesokan harinya.