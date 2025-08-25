Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Presiden Lee Akan Sampaikan Pidato di Sidang Umum PBB pada 23 September

Write: 2025-09-02 10:53:21Update: 2025-09-02 10:55:15

Presiden Lee Akan Sampaikan Pidato di Sidang Umum PBB pada 23 September

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dijadwalkan menghadiri Sidang Umum PBB ke-80 di markas besar PBB, New York pada tanggal 23 September mendatang dan menyampaikan pidato utama.

Juru bicara kepresidenan, Kang Yu-jung pada Selasa (02/09) menyampaikan bahwa dalam pidatonya, Presiden Lee akan berbagi pengalaman Korea Selatan dalam mengatasi krisis demokrasi dan melakukan pemulihan, sekaligus memaparkan visi serta kebijakan pemerintahnya terkait isu-isu global utama, termasuk yang berkaitan dengan Semenanjung Korea.

Kang menambahkan, sebagai ketua Dewan Keamanan PBB bulan ini, Presiden Lee juga akan memimpin debat terbuka mengenai kecerdasan buatan, perdamaian internasional, dan keamanan.

Korea Selatan memegang presidensi bergilir Dewan Keamanan PBB untuk periode September 2025.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >