Tim Penasihat Khusus Geledah Rumah Mantan Ketua Fraksi PPP Terkait Kasus Darurat Militer

Photo : YONHAP News

Tim penasihat khusus yang menyelidiki kasus darurat militer 3 Desember 2024 menggeledah kediaman mantan ketua fraksi Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Choo Kyung-ho.Tim yang dipimpin penasihat khusus Cho Eun-suk itu pada Selasa (02/09) menyatakan telah mengirim jaksa dan penyidik ke rumah Choo di Seoul Selatan pada pagi hari untuk mengamankan barang bukti.Penggeledahan juga dilakukan di rumah seorang pejabat sekretariat partai yang membantu Choo selama darurat militer berlangsung.Tim Cho juga tengah berdiskusi dengan Sekretariat Majelis Nasional terkait pelaksanaan surat perintah penggeledahan dan penyitaan di kantor Choo di kompleks Majelis Nasional.Tim penyelidik menelusuri dugaan bahwa pada malam darurat militer, Choo mematuhi permintaan mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol dan berusaha menggagalkan pemungutan suara penting yang mencabut status darurat militer.Choo diduga melakukannya dengan cara beberapa kali mengubah lokasi rapat darurat partai, bergantian antara Majelis Nasional dan markas besar partai di Yeouido.