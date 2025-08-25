Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Antar-Korea

Dokumen Pertemuan Tingkat Tinggi antar-Korea 35 Tahun Lalu Dipublikasikan

Write: 2025-09-02 13:52:27Update: 2025-09-02 14:27:24

Dokumen Pertemuan Tingkat Tinggi antar-Korea 35 Tahun Lalu Dipublikasikan

Photo : YONHAP News

Kementerian Unifikasi Korea Selatan mempublikasikan dokumen mengenai pertemuan tingkat tinggi antar-Korea yang digelar mulai bulan September 1990 hingga September 1992. Selama dua tahun terdapat delapan kali pertemuan.

Menurut dokumen tersebut, untuk pertama kalinya Perdana Menteri dari Korea Selatan dan Korea Utara yang menjabat pada saat itu, mengadopsi kesepakatan dasar antar-Korea mengenai hubungan kedua negara setelah Korea terbagi menjadi dua.

Korea Utara menekankan satu Korea, dan mengkritik usulan Korea Selatan yang ingin memasukkan pasal yang mengakui keberadaan dan rezim dua Korea di dalam kesepakatan dasar antar Korea. 

Pada waktu itu, Korea Utara menganggap penggunaan nama Korea secara terpisah sebagai sikap yang mendorong pemecahan. 

Nama negara dapat tertulis di dalam kesepakatan tersebut melalui konsultasi, namun dikonfirmasi Korea Utara menolak penggunaan nama negara oleh dua Korea.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >