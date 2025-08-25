NIS: Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un Tiba di Beijing Selasa Sore

Photo : YONHAP News

Badan Intelijen Korea Selatan (NIS) memperkirakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan tiba di Beijing Selasa (02/09) sore. Kim akan menghadiri parade militer di Lapangan Tiananmen pada Rabu (03/09) dalam rangka memperingati 80 tahun kemenangan China atas Jepang di akhir Perang Dunia II.Dalam rapat tertutup Komite Intelijen Majelis Nasional, Badan Intelijen Nasional mengatakan Kim melintasi perbatasan Korut-China pada Selasa pagi dan kemungkinan akan tiba di Beijing pada sore hari.Sebuah kereta yang diyakini membawa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terlihat oleh KBS sekitar pukul 3 pagi, Selasa, Waktu Standar Korea, saat melintasi jembatan di atas Sungai Amnok menuju China.Menurut anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat, Lee Seong-kweun, yang merupakan anggota panel, pemimpin rezim Pyongyang diyakini didampingi oleh Menteri Luar Negeri Choe Son-hui dan Direktur Departemen Urusan Internasional di Partai Buruh, Kim Song-nam.Istri, putri, dan saudara perempuan Kim kemungkinan juga akan mendampinginya.Badan intelijen tersebut memberi pengarahan kepada komite parlemen tentang potensi pengulangan aliansi era Perang Dingin karena Kim akan berdiri bersama Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada parade militer hari Rabu.Ada juga kemungkinan Kim dan Putin akan duduk bersama untuk berdiskusi.