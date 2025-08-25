Pemerintah Gangneung Menghemat Air untuk Menghadapi Kekeringan Parah

Photo : YONHAP News

Kota Gangneung di Provinsi Gangwon yang mengalami kekeringan parah, aktif mengambil langkah untuk menghemat cadangan air.Menurut laporan dari Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik hari Selasa (02/09), cadangan air di Bendungan Obong yang merupakan sumber air utama Gangneung diturunkan sampai 14,4% pada pukul 18.00 hari Senin (01/09).Untuk mengatasi situasi tersebut, pemerintah kota membatasi penggunaan air di rumah tangga dengan mengatur meteran air sampai 75%, serta menutup 47 unit toilet umum dan 3 unit kolam renang di Gangneung.Pemerintah pusat pun membentuk tim untuk memindahkan air sebanyak 5.071 ton dengan mengerahkan 112 unit kendaraan termasuk 71 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 4 kendaraan tangki milik militer.Selain itu, 20 ribu ton air dipasok, dan 1,41 juta unit air botol juga disediakan untuk diberikan ke penduduk setempat termasuk kalangan yang rentan.283 ribu air botol telah diberikan ke sekolah dan fasilitas kalangan lansia, serta ke seluruh penduduk Gangneung.