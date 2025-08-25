Photo : KBS News

Layanan pengenalan wajah "Smart Pass" diterapkan di seluruh pintu keberangkatan dari Bandara Internasional Incheon.Koperasi Bandara Internasional Incheon menyatakan hari Selasa (02/09) bahwa pihaknya memperluas layanan pengenalan wajah "Smart Pass" di seluruh pintu keberangkatan bandara dari terminal pertama dan kedua."Smart Pass" adalah layanan keberangkatan pengenalan wajah yang diterapkan mulai bulan Juli tahun 2023 lalu.Apabila penumpang mendaftarkan informasi wajah, penumpang dimungkinkan untuk berangkat hanya dengan pengenalan sensor wajah, tanpa paspor dan tiket pesawat.Untuk menggunakan layanan "Smart Pass," maskapai penerbangan harus mendapatkan verifikasi lebih dulu.Para penumpang juga harus mengunduh aplikasi khusus, ICN SMARTPASS, dan kemudian mendaftarkan identifikasi untuk "Smart Pass" setelah mengambil foto wajah, memverifikasi paspor, dan lainnya.Saat ini, 11 unit maskapai penerbangan meliputi Jeju air, Air Premia, Eastar Jet, Asiana Airlines, Tway Air, Cathay Pacific Airways, Korean Air, Delta Air, dan lainnya, sudah mulai menggunakan fitur ini.