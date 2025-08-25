Kereta yang Diduga Membawa Kim Jong-un Tiba di Dekat Stasiun Beijing

Photo : YONHAP News

Kereta yang diduga membawa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tiba di dekat Stasiun Beijing pada Selasa (02/09) pukul 5 sore waktu setempat.Kim pergi ke Beijing, China untuk menghadiri parade militer di Lapangan Tiananmen pada Rabu (03/09) untuk memperingati 80 tahun kemenangan China atas Jepang pada akhir Perang Dunia II. Kim diperkirakan akan menginap di Hotel Tamu Negara Diaoyutai bersama pemimpin dunia lainnya.Badan Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola negara Korea Utara mengatakan Menteri Luar Negeri Choe Son-hui, pejabat partai dan pemerintah senior lainnya mendampingi pemimpin Kim, sambil merilis foto Kim di dalam kereta.Belum ada informasi yang jelas apakah istri, putri, dan saudara perempuan Kim ikut bersamanya ke Beijing.Sebelumnya, KBS mendeteksi kereta yang diyakini mengangkut Kim sekitar pukul 3 pagi Waktu Standar Korea saat melintasi jembatan di atas Sungai Amnok menuju China.