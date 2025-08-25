Ribuan Dokter Magang dan Residen Kembali ke Rumah Sakit

Photo : YONHAP News

Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan menyatakan hari Selasa (02/09) bahwa jumlah dokter magang dan residen yang terpilih untuk menjadi dokter residen di rumah sakit untuk semester kedua tahun ini mencapai 7.984 orang atau 59,1% dari seluruh kuota yang terpilih.Jumlah total dokter magang dan residen pada saat ini mencapai 10.305 orang, yaitu 76,2% dari jumlah dokter magang dan residen yang terhitung pada bulan Maret tahun lalu.Jumlah dokter magang dan residen di wilayah metropolitan Seoul dan wilayah non-metropolitan Seoul masing-masing mencapai 63% dan 53,5%.Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan membentuk badan konsultasi dengan kelompok medis termasuk Akademi Ilmu Kedokteran Korea untuk membahas perbaikan lingkungan pelatihan dan perlakuan terhadap dokter magang dan residen.Menteri Jeong Eun-kyeong menyatakan bahwa kembalinya dokter magang dan residen yang sempat mengundurkan diri dari rumah sakit pasti bermanfaat untuk menstabilkan sistem perawatan. Pemerintah akan mengambil langkah di bidang medis tanpa masalah.