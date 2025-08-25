Photo : ⓒ Netflix

Lagu “Golden”, original sound track (OST) dari film animasi “KPop Demon Hunters,” berhasil menduduki posisi puncak di tangga lagu single “Billboard HOT 100,” selama tiga minggu berturut-turut.Menurut Billboard pada tanggal 2 September, lagu “Golden” kembali menempati peringkat pertama, mengungguli “Ordinary” dari Alex Warren seperti pekan sebelumnya.Album “KARMA” dari boy band asal Korea Selatan, Stray Kids sebelumnya juga telah menduduki puncak tangga album utama Billboard 200. Dengan “Golden” yang tetap di posisi pertama Hot 100, K-Pop pekan ini berhasil menguasai puncak tangga lagu Billboard Amerika Serikat, baik untuk kategori single maupun album.Prestasi ini menjadi rekor pertama dalam hampir lima tahun, sejak Desember 2020 saat BTS menempati posisi puncak di kedua chart sekaligus lewat album “BE” dan lagu utama “Life Goes On”.Billboard menyebut, hingga kini hanya ada tiga lagu K-Pop yang mampu bertahan lebih dari tiga minggu di puncak Hot 100, seperti “Butter” dari BTS selama 10 minggu, “Dynamite” selama 3 minggu, dan kini “Golden” sebagai lagu ketiga.