Trump Kecewa China Tak Singgung soal Pengorbanan Prajurit AS

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan sikap kurang nyaman terhadap parade militer China pada Rabu (03/09), yang digelar untuk memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Dunia II.Dalam unggahan di media sosialnya pada Selasa (02/09), Trump mempertanyakan apakah Presiden China Xi Jinping akan menyinggung besarnya dukungan dan pengorbanan darah dari Amerika Serikat dalam membantu China mengamankan kebebasan dari penjajah asing.Trump menambahkan, banyak warga Amerika yang gugur dalam perjuangan China meraih kemenangan dan kejayaan. Ia berharap keberanian dan pengorbanan mereka tetap dihormati dan dikenang.Ia juga titip salam hangat kepada Vladimir Putin dan Kim Jong-un yang sedang berkonspirasi melawan AS.Dalam parade militer Hari Kemenangan di China kali ini, pemimpin Korea Utara, China, dan Rusia berkumpul bersama untuk pertama kalinya dalam 66 tahun.