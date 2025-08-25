KCNA: Kim dan Putin Bahas Rencana Jangka Panjang Kerjasama Bilateral dalam KTT

Photo : YONHAP News

Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan bahwa Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan tatap muka di Beijing, China.Pertemuan kedua pemimpin negara dilakukan di sela-sela perayaan memperingati 80 tahun kemenangan China dalam Perang Dunia II atas Jepang. Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, KCNA menyebut bahwa kedua pemimpin menegaskan tekadnya untuk memimpin hubungan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi.Laporan tersebut menyebutkan bahwa Putin sangat memuji keberanian dan kepahlawanan Korea Utara yang dikerahkan untuk perang Rusia melawan Ukraina, menambahkan bahwa Rusia akan selalu mengingat pengorbanan tentara Korea Utara.Kim dilaporkan mengatakan bahwa Korea Utara akan sepenuhnya mendukung upaya Rusia untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya. Dukungan ini sebagai bentuk “tugas persaudaraan” untuk memberikan bantuan kepada Moskow.Kim dan Putin mendampingi Presiden China Xi Jinping dalam parade militer besar-besaran di Lapangan Tiananmen Beijing pada acara Hari Kemenangan China pada Rabu.