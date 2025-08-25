Korsel Catat Surplus Neraca Transaksi Berjalan 27 Bulan Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Neraca transaksi berjalan Korea Selatan bulan Juli mencatat surplus terbesar. Prestasi ini berhasil dilanjutkan selama 27 bulan berturut-turut.Menurut data Bank Sentral Korea (BOK) pada Kamis (04/09), neraca transaksi berjalan pada bulan Juli mencatat surplus sebesar 10,78 miliar dolar AS, menjadi surplus terbesar dalam sejarah untuk bulan Juli.Pencatatan surplus yang terus berlanjut selama 27 bulan merupakan periode terpanjang kedua sejak tahun 2000-an.Neraca barang mencatat surplus sebesar 10,27 miliar dolar AS, yang merupakan surplus terbesar ketiga dalam catatan.Ekspor meningkat 2,3% dibanding periode yang sama tahun lalu, didorong oleh kenaikan semikonduktor dan mobil penumpang.Sementara itu, impor turun 0,9% dibanding periode yang sama tahun lalu karena penurunan harga energi.Neraca jasa tercatat defisit sebesar 2,14 miliar dolar AS, terutama dipengaruhi oleh sektor perjalanan dan layanan bisnis lainnya termasuk penelitian dan pengembangan.