Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan bersama Badan Pengembangan Industri Penerbitan Korea menggelar pameran buku, ''K-book Market in New York" di NYC Seminar & Conference Center, Amerika Serikat pada 4-5 September.Pameran buku tersebut merupakan ajang pertemuan bisnis yang diadakan 3-4 kali setahun sejak 2015, untuk mendorong masuknya konten penerbitan Korea Selatan ke pasar global.Tahun lalu, acara tersebut digelar di Jepang, Indonesia, dan Spanyol, dan menghasilkan 609 konsultasi ekspor antara 49 perusahaan Korea Selatan dengan 108 perusahaan luar negeri.Untuk pameran buku di New York, sebanyak 15 penerbit Korea Selatan berpartisipasi.Agensi literatur kelas dunia seperti Trident Media Group dan Wiley Agency, serta perusahaan konten digital dan audio seperti OverDrive dan Recorded Books juga dijadwalkan menghadiri acara tersebut.Sejalan dengan pameran itu, Korean Cultural Center di New York akan merekomendasikan dan memamerkan 332 buku anak dan menyelenggarakan acara pertemuan dengan penulis buku anak Korea Selatan, Park Hyun-min pada bulan ini.Direktur Jenderal Kebijakan Media Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata, Im Seong-hwan mengatakan, melalui pameran buku tersebut, pihaknya akan mendorong masuknya K-Book ke Amerika Utara dan mendukung penerbitan Korea Selatan dapat mengukuhkan posisinya di panggung global.